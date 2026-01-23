Ingresar
Santiago es tu Río se realizará con medidas de seguridad especiales por la crecida del Dulce

Se resaltó la importancia "de respetar las señalizaciones y las indicaciones de los guardavidas", que custodiarán el predio.

Hoy 16:45
Santiago es tu Río

Este fin de semana, Santiago es tu Río volverá a reunir a las familias santiagueñas en el predio de Alsina y Costanera, donde se diseñó un operativo especial de seguridad ante la crecida del Río Dulce. 

Luego de una evaluación en el lugar por parte de los funcionarios se informó que "para brindar seguridad a los vecinos y garantizar su integridad física, se instalará un vallado metálico en la zona, que impedirá el acceso al río a los fines de evitar inconvenientes".

Se resaltó la importancia "de respetar las señalizaciones y las indicaciones de los guardavidas, que custodiarán el predio de forma permanente, con la colaboración de agentes de Defensa Civil, el GER y la Policía Provincial". 

Este fin de semana los vecinos podrán disfrutar de observaciones astronómicas a través de telescopios y otros equipos específicos, bajo la coordinación y guía de especialistas en el cosmos y el espacio exterior. 

La iniciativa se desarrollará desde las 19 horas y permitirá a los asistentes observar en detalle el cielo nocturno y conocer más sobre el universo, aprendiendo de forma didáctica de la mano de los profesionales de "Astro Dora", un proyecto dedicado a la divulgación de la astronomía. 

Además, habrá una nueva moto juntada, partidos de tenis de mesa y de deportes de arena, stands de artesanos y emprendedores, patios gastronómicos, juegos de realidad virtual, clases de baile y shows de música en vivo, entre muchas otras atracciones.

TEMAS Municipalidad de la Capital

