SANTIAGO DEL ESTERO | 23 ENE 2026 | 35º
Continúan abiertas las inscripciones para el jardín de infantes municipal "Papa Francisco"

Los padres y tutores interesados en inscribir a sus niños en las salas de 3, 4 y 5 años, deben dirigirse a la Parroquia San Juan Diego.

Hoy 16:49
Jardín de infantes municipal

La Subsecretaría de Educación de la Capital informa que siguen abiertas las inscripciones para el nuevo Jardín de Infantes N°27 "Papa Francisco", cuya pedagogía se orientará hacia la ecología y la robótica. 

Los padres y tutores interesados en inscribir a sus niños en las salas de 3, 4 y 5 años, deben dirigirse a la Parroquia San Juan Diego ubicada en San Patricio y Víctor Yunes del barrio Saint Germés, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12. 

La documentación a presentar está compuesta por el DNI del niño o niña y de los padres (original y copia), carnet de vacunación (original y copia), cuil del niño o niña, 2 fotos carnet y un folio tamaño A4.

El establecimiento educativo está ubicado en Colón y Perito Moreno del barrio Saint Germés y será habilitado oficialmente en la apertura del ciclo lectivo 2026, contando con laboratorio, sala de arte, ludoteca y anfiteatro. También estará equipado con huertas, juegos infantiles con pisos antigolpes y un moderno circuito deportivo, recreativo y de estar.

