Continúan abiertas las inscripciones para el jardín de infantes municipal "Papa Francisco"

La Subsecretaría de Educación de la Capital informa que siguen abiertas las inscripciones para el nuevo Jardín de Infantes N°27 "Papa Francisco", cuya pedagogía se orientará hacia la ecología y la robótica.

Los padres y tutores interesados en inscribir a sus niños en las salas de 3, 4 y 5 años, deben dirigirse a la Parroquia San Juan Diego ubicada en San Patricio y Víctor Yunes del barrio Saint Germés, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12.

La documentación a presentar está compuesta por el DNI del niño o niña y de los padres (original y copia), carnet de vacunación (original y copia), cuil del niño o niña, 2 fotos carnet y un folio tamaño A4.

El establecimiento educativo está ubicado en Colón y Perito Moreno del barrio Saint Germés y será habilitado oficialmente en la apertura del ciclo lectivo 2026, contando con laboratorio, sala de arte, ludoteca y anfiteatro. También estará equipado con huertas, juegos infantiles con pisos antigolpes y un moderno circuito deportivo, recreativo y de estar.