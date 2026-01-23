Ingresar
Servicios Urbanos de la Capital desmalezó los espacios verdes de los barrios Reconquista e Independencia

Las tareas en esta oportunidad, se localizaron sobre el Paseo 1 de Mayo desde calle 501 a San Esteban.

Hoy 16:53
Limpieza de espacios verdes

La Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de la Capital concretó un nuevo operativo de desmalezamiento y limpieza en los barrios Reconquista e Independencia dando así continuidad al Programa de mantenimiento de los espacios de uso común de la ciudad. 

Las tareas en esta oportunidad, se localizaron sobre el Paseo 1 de Mayo desde calle 501 a San Esteban. 

Para los trabajos, personal del Centro Operativo N°4 utilizó herramientas manuales y se asistió con palas cargadoras y camiones.

