Servicios Urbanos de la Capital desmalezó los espacios verdes de los barrios Reconquista e Independencia

Las tareas en esta oportunidad, se localizaron sobre el Paseo 1 de Mayo desde calle 501 a San Esteban.
La Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de la Capital concretó un nuevo operativo de desmalezamiento y limpieza en los barrios Reconquista e Independencia dando así continuidad al Programa de mantenimiento de los espacios de uso común de la ciudad.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
Las tareas en esta oportunidad, se localizaron sobre el Paseo 1 de Mayo desde calle 501 a San Esteban.
Te recomendamos: Continúan abiertas las inscripciones para el jardín de infantes municipal "Papa Francisco"
Para los trabajos, personal del Centro Operativo N°4 utilizó herramientas manuales y se asistió con palas cargadoras y camiones.