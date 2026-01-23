Ingresar
Vecinos piden solución para el derrame de líquidos cloacales en pleno centro

Según indicaron vecinos, los líquidos cloacales están estancados hace más de dos meses en el cordón cuneta de calle Perú.

Hoy 18:02
líquidos cloacales

Un grupo de vecinos del barrio Centro de la ciudad de Santiago del Estero manifestó su malestar y preocupación por un derrame de líquidos cloacales que se mantiene estancado desde hace más de dos meses en el cordón cuneta de calle Perú, entre Pellegrini y Libertad.

Según denunciaron, el agua servida se acumula de manera permanente, generando olores nauseabundos que afectan la vida cotidiana de quienes viven y trabajan en la zona. “Es imposible abrir las ventanas o caminar tranquilos por la vereda”, señalaron algunos frentistas.

Los vecinos advirtieron además sobre los riesgos sanitarios que implica la presencia constante de líquidos cloacales, especialmente en una zona céntrica y de alto tránsito. Es por eso que solicitan la intervención de autoridades competentes para reparar el desperfecto y evitar posibles problemas de salud pública.

