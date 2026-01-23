Pinto: refuerzan trabajos de mantenimiento de desagües y colocan caños

Los operarios hicieron trabajos de limpieza.

Hoy 18:12

Teniendo en cuenta la época estival, la Municipalidad de Pinto realiza diversas tareas evitar complicaciones en la ciudad luego de lluvias torrenciales, como las ocurridas días pasados que acumularon más de 200 milímetros.

Los trabajos apuntan principalmente a la limpieza, ensanchamiento y profundización de desagües principales y secundarios. También la colocación de tuberías en varios sectores para facilitar el drenaje de las aguas pluviales.

Para ello, desde el Municipio se habilitó la compra de caños y a la vez se hizo un pedido al Gobierno de la provincia para la provisión de dichos elementos.

Pedido

Una vez más, las autoridades solicitan a los vecinos contribuir con la limpieza de los desagües evitando tirar residuos domiciliarios, escombros, latas, restos de poda, etc, elementos que impiden el normal escurrimiento de aguas y provoca anegamientos y múltiples inconvenientes para todos.