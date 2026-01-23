Los chicos coparon paseo "Capital del Agro" para disfrutar del cine móvil

El evento fue realizado en la ciudad de Fernández.

Hoy 22:13

Finalmente después de dos reprogramaciones por razones climáticas, se concretó anoche el #CineMovil en el Paseo "Capital del Agro".

Una gran cantidad de niños se dieron cita para disfrutar de una noche de película con amigos y acompañados por la familia. En esta oportunidad se proyectó la película "La Vida Secreta de Tus Mascotas".

Además, los juegos y los puestos de venta complementaron el espacio y el momento de esparcimiento pensado para las vacaciones de los más pequeños y para que los emprendedores locales tengan más jornadas de ventas.

Estuvo presente la intendente Yanina Iturre, quien destacó la actividad llevada adelante por el municipio a través de la Dirección de Cultura y expresó que "estas actividades junto a la colonia de vacaciones son parte de las propuestas que estamos impulsando para los meses de enero y febrero".

La jefa comunal adelantó además que "se vienen más propuestas y queremos que todos los vecinos, tanto de barrios como de parajes, sean parte de estos eventos de verano".

También estuvieron presentes el Director de Cultura Leonardo Fernández, la Directora de Educación Lorena Aranda; entre otros funcionarios comunales.

Domingo con música en el paseo

Desde la Dirección de Cultura a cargo de Leonardo Fernández, informaron que para este domingo 25 de enero se organizó otro evento en el Paseo Capital del Agro. Se trata de "Musica en el Paseo" que será desde las 20 horas, donde habrá Djs locales en acción, música, artesanos y puestos de venta.

Esta es otra de las actividades de veranos que se desarrollan en la ciudad de Fernández junto al Cine, La colonia de vacaciones, el Aquagym y otras actividades programadas.