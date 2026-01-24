“A Griselda le faltan 13 años más”: Sabrina Rojas habló de su ruptura con Luciano Castro

La actriz habló sin filtros sobre lo difícil que fue ponerle punto final a su historia de amor con el actor, que se acaba de separar de manera polémica de Griselda Siciliani.
Sabrina Rojas volvió a demostrar que no se guarda nada. En esta oportunidad, la conductora de Sálvese Quien Pueda (en reemplazo a Yanina Latorre), puso el foco en su experiencia personal y lanzó una frase sobre lo que le costó separarse de Luciano Castro y deslizó un comentario filoso que involucró a Griselda Siciliani.
Todo surgió en medio de un clima distendido, cuando Sabrina decidió sincerarse sobre su historia personal y el tiempo que le llevó tomar una decisión clave en su vida: “13 años me costó a mí separarme”, lanzó, con contundencia, dejando en claro que no se trató de un proceso fácil ni rápido.
Lejos de quedarse ahí, Rojas sumó una frase que generó impacto inmediato y que fue leída como una clara referencia a otra situación sentimental: “Así que… si a Griselda le faltan 13 años más, Dios mío”, dijo, provocando sorpresa y risas en el estudio.
Además, Sabrina le contestó a Moria Casán, quien en una nota la imitó con una desopilante frase: “A mí me parece que ‘el Gordo’ (por Luciano) hoy duerme conmigo”, se la escuchó decir a la presentadora de La Mañana con Moria.
“No, al gordo no lo quiero más en mi cama. Te aviso”, cerró la ex del galán, con quien tiene a sus hijos Esperanza y Fausto, imprimiéndole humor al tema del momento.