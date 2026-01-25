Messi sufrió un duro cachetazo en el primer amistoso del Inter Miami ante Alianza Lima

Las Garzas no comenzaron de la mejor manera la serie de amistosos que jugarán en el continente.

Inter Miami, con Lionel Messi, inició su gira por Sudamérica con una derrota contundente. El equipo estadounidense cayó 3-0 ante Alianza Lima en Lima, en un amistoso que estuvo atravesado por un clima tenso dentro y fuera de la cancha.

El conjunto peruano se impuso con dos goles de Paolo Guerrero y uno de Kuis Ramos, en un partido que abrió la denominada Gira de Campeones del club norteamericano. Para el equipo de Messi fue un arranque inesperado de pretemporada, sin respuestas futbolísticas ante un rival que atraviesa días agitados.

Alianza Lima vive un momento convulsionado tras el escándalo generado por una denuncia de abuso sexual realizada por una joven argentina, que involucra a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. El presunto hecho habría ocurrido en Montevideo, Uruguay, durante la pretemporada del club.

La situación provocó una fuerte reacción de los hinchas, que irrumpieron en un entrenamiento abierto dos días antes del amistoso y enfrentaron a los jugadores y al cuerpo técnico. A raíz de la denuncia, los tres futbolistas señalados fueron suspendidos de manera indefinida, mientras la causa judicial continúa su curso.

En ese contexto, el amistoso ante Inter Miami se disputó bajo un fuerte operativo de seguridad y con un ambiente cargado, que no impidió que el equipo blanquiazul se quedara con una victoria clara frente a uno de los equipos más observados del continente.

La agenda de pretemporada del Inter Miami

Tras la caída en Perú, el equipo de Messi continuará con su preparación internacional:

Inter Miami 0-3 Alianza Lima

Inter Miami vs Atlético Nacional : sábado 31 de enero de 2026 , a las 19 , en el estadio Atanasio Girardot (Medellín, Colombia).

: sábado , a las , en el estadio (Medellín, Colombia). Inter Miami vs Barcelona de Guayaquil: sábado 7 de febrero de 2026, a las 21, en el Monumental Banco Pichincha (Guayaquil, Ecuador).

Todos los horarios corresponden a la Argentina.