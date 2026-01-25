Flavio Briatore contó cuáles serán las exigencias de Alpine para Franco Colapinto y Pierre Gasly en 2026

El asesor ejecutivo de la escudería francesa fue contundente con sus aspiraciones y espera que se cumplan en esta temporada.

Hoy 11:23

La presentación oficial del Alpine A526 para la temporada 2026 de la Fórmula 1 dejó definiciones fuertes puertas adentro del equipo francés. Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería, fue contundente al marcar los objetivos y elevó la vara para Franco Colapinto, Pierre Gasly y todo el proyecto deportivo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras el evento, el dirigente italiano se mostró optimista y lanzó una exigencia clara: “Podré decir que hemos hecho un buen trabajo si terminamos entre los seis o siete primeros en cada carrera”. Un objetivo ambicioso que refleja la confianza interna en el rumbo tomado por Alpine.

Briatore explicó que la apuesta fuerte comenzó a mitad de la temporada 2025, cuando decidieron dejar de desarrollar el A525 y enfocarse de lleno en el auto de este año. “Con la unidad de potencia del año pasado teníamos una diferencia de tres o cuatro décimas. No tenía sentido seguir invirtiendo ahí. Hoy contamos con una buena unidad de potencia y un nuevo equipo de trabajo interno”, detalló.

La maniobra fue arriesgada, pero el italiano considera que les dio ventaja. “Nuestra oportunidad era empezar a desarrollar el coche de 2026 mucho antes que nuestros rivales. Creo que teníamos tres o cuatro meses de ventaja. Ahora ya no tenemos que preocuparnos ni por el motor ni por la caja de cambios; todo pasa por la aerodinámica y la integración general”, aseguró.

En ese contexto, Briatore también se refirió al rol de los pilotos y puso el foco en Franco Colapinto. “El año pasado estaba en su primera temporada real en la Fórmula 1 y llegó con muchas expectativas. Este año lo veo más maduro. Pasamos mucho tiempo con él durante el invierno, trabajó muy bien en el simulador y su problema principal era la clasificación, porque en carrera era tan rápido como Pierre”, explicó.

Además, remarcó que el argentino debe explotar su talento sin dejarse llevar por las emociones y destacó su evolución: “Ya no es el chico de 2025. Está creciendo y ahora la pista nos va a decir dónde estamos”.

Respaldo total a Colapinto y mensaje al paddock

Consultado sobre una posible rotación de pilotos, como ocurrió el año pasado con Jack Doohan, Briatore fue tajante y con ironía dejó un mensaje claro: “Me olvidé el botón para cambiar de piloto. Ya no lo tengo más, lo perdí”.

Con esa frase, el asesor de Alpine buscó llevar tranquilidad y respaldar plenamente a Franco Colapinto, despejando cualquier rumor que pueda alterar el clima interno. En Alpine hay expectativas altas, confianza en el proyecto y una exigencia concreta: resultados desde el inicio de 2026.