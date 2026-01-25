Anunciaron el cronograma semanal de fumigaciones contra mosquitos

Las tareas se realizarán del lunes 26 al viernes 30 en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de prevenir la proliferación de insectos.

Hoy 20:38

La Dirección de Calidad de Vida informó el cronograma de fumigaciones correspondiente a la semana que va desde el lunes 26 hasta el viernes 30, con elpropósito de prevenir la reproducción de mosquitos y otros insectos.

El lunes 26, los empleados trabajarán en los barrios Villa del Carmen, Néstor Kirchner, Sixto Palavecino, Vinalar, Smata, Santa Lucía e Industria.

El martes 27,fumigarán en los barrios Siglos XX y XXI, Saint Germés, La Alhambra, Ejército Argentino, el Parque Sur, América del Sur, Juan Díaz de Solís y Campo Contreras.

El miércoles 28, las tareas se desarrollarán en los barrios Juramento, Sarmiento,Ramón Carrillo, Tradición, Primera Junta e Inmigrantes.

El jueves 29, continuarán en los barrios Congreso, Francisco de Aguirre, Sáenz Peña, Centenario, Rivadavia, Colón, Juan Felipe Ibarra y Jorge Newbery.

El viernes 30, el servicio se prestará en los barrios Mariano Moreno (en sus 9 ampliaciones), Libertad, San Martín, Bosco I, II y III, Bruno Volta y Mosconi.

Desde la repartición municipal solicitaron a los vecinos su colaboración manteniendo la limpieza de las viviendas, eliminando los recipientes que puedan acumular agua y conservando el césped corto.