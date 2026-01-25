Ingresar
La Municipalidad intervino para retirar un árbol caído en el barrio Huaico Hondo

El ejemplar de grandes dimensiones obstruyó el tránsito en calle Teleras Santiagueñas y provocó daños materiales en el Club Estudiantes.

Hoy 20:43

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de Parques y Paseos y la Subdirección de Arbolado Urbano, trabajó en el retiro y despeje de un eucalipto de grandes dimensiones que cayó desde el predio del Club Estudiantes de Huaico Hondo sobre la tapia perimetral y cortó el tránsito de la calle Teleras Santiagueñas.

La caída del ejemplar añoso solo provocó daños materiales en la entidad deportiva, y para su extracción y retiro, personal de ambas dependencias se asistió con motosierras y maquinaria especializada.

