“Explorar formas, emociones y relatos”: el CCB y otro atractivo taller para los más pequeños

El Centro Cultural del Bicentenario continúa llevando adelante actividades para niños de 5 a 11 años. Esta semana se realizará el taller “El arte de los juegos”.

Hoy 10:58

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) dictará este martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de enero, el taller “El arte de los juegos”, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19:00 a 20:30 h y en forma gratuita.

El CCB propone esta semana, inducir a los niños a explorar formas, emociones y relatos propios, a través del juego, las manchas, los colores y la imaginación.

De esta manera, los participantes fortalecerán la expresión corporal y el disfrute artístico.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.

