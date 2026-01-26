“Clodomira Activa” superó todas las expectativas

Con notable éxito se realizó la primera jornada del programa de verano Clodomira Activa, en la Plaza General San Martín, donde se reunieron miles de vecinos de esta ciudad y de poblaciones aledañas del departamento Banda.

Hoy 11:14

Organizado por el área de Cultura y la participación de distintas áreas municipales, esta propuesta impulsada por el intendente Daniel Ruiz retornó con el acompañamiento de artistas, emprendedores, comerciantes, artesanos, deportistas y representantes de distintos sectores de la comunidad que fueron protagonistas en esta velada de apertura, que se repetirá el próximo fin de semana.

Luego de haber sido postergado por las recientes lluvias, Clodomira Activa 2026 arrancó con toda la fuerza y la alegría de los vecinos.

Esta propuesta tuvo gran aceptación de la comunidad, que hizo un justo reconocimiento al trabajo de las autoridades y trabajadores municipales por darle continuidad a un encuentro que ya forma parte del calendario de eventos de la ciudad.

Esta propuesta, además de promover la unidad vecinal y fortalecer los vínculos de los clodomirenses, representa un importante aporte para las economías de muchas familias dedicadas a la venta de productos gastronómicos, artesanías y otras confecciones manuales, además de todo lo que se genera en torno a este tipo de espacios de recreación.

Desde el municipio, destacaron el apoyo de los vecinos y el normal desarrollo de esta celebración de la ciudad que continuará el próximo fin de semana.