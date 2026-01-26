Susto para Colapinto: su auto sufrió un problema técnico y tuvo que parar en medio de los tests de la F1

El piloto argentino tuvo un inconveniente técnico en su Alpine durante las primeras horas de actividad y provocó la primera interrupción de la jornada.

Hoy 12:18

Franco Colapinto vivió un momento inesperado durante los ensayos privados de la Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, cuando el nuevo Alpine A526 se detuvo en plena pista y obligó a neutralizar la sesión con bandera roja. De todos modos, el inconveniente no pasó a mayores y el piloto argentino pudo continuar con normalidad el programa de pruebas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio se produjo en el marco de los primeros test bajo el reglamento técnico 2026, convirtiendo a Alpine en la primera escudería en provocar una interrupción oficial en pista con la nueva normativa. Desde el equipo aclararon que se trató de un problema menor, habitual en las primeras jornadas de desarrollo, y señalaron que otros pilotos atravesaron situaciones similares durante la sesión.

Lejos de condicionar su trabajo, Colapinto regresó por sus propios medios a boxes y volvió a salir a pista para completar una tanda progresiva. A lo largo del día, el argentino mostró una mejora constante en sus registros, adaptándose al nuevo monoplaza y a un contexto técnico completamente renovado.

Tras completar 28 giros, el mejor tiempo del piloto albiceleste fue de 1.21.348, ubicándose tercero (P3) entre los siete autos presentes. En Alpine remarcaron que el foco del ensayo no estuvo puesto en los tiempos finales, sino en la recopilación de datos, la validación de sistemas y el comportamiento general del auto, por lo que el balance fue positivo puertas adentro, pese al contratiempo inicial.

La sesión en Barcelona forma parte de una batería de pruebas cerradas, sin transmisión oficial ni tiempos homologados, y representa el primer contacto real con los autos que competirán bajo el profundo cambio reglamentario de 2026. En ese contexto, el episodio fue tomado con calma y encuadrado dentro de un proceso lógico de desarrollo.

Para Franco Colapinto, cada kilómetro suma: el argentino continúa ganando experiencia, afianzándose dentro del proyecto Alpine y acumulando información clave de cara a los próximos ensayos y al inicio formal del calendario.