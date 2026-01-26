Marcelo Gallardo sigue de cerca a Germán Pezzella: ¿Se acelera su recuperación?

El DT de River espera contar lo antes posible con el defensor campeón mundial.

La recuperación de Germán Pezzella empieza a dejar señales alentadoras en River. A casi seis meses de la lesión sufrida el 9 de agosto ante Independiente, el defensor central muestra una evolución favorable y en el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo ya se animan a proyectar un escenario optimista de cara a su regreso, que podría darse en marzo, siempre y cuando se respeten los plazos previstos.

Si bien la vuelta a la competencia aún no es inmediata, el progreso del zaguero es positivo para la etapa postoperatoria que atraviesa. Incluso antes del receso de fin de año había iniciado trabajos de baja intensidad y, desde el comienzo de la pretemporada en el River Camp, continúa con un plan de cargas progresivas, con transiciones físicas y estímulos controlados sobre la pierna intervenida.

El proceso se desarrolla de manera diferenciada y con seguimiento permanente del cuerpo médico. En este contexto, el contacto con la pelota aparece como un factor clave, no solo desde lo físico, sino también en lo anímico, mientras avanza una rehabilitación que todavía exige paciencia y constancia.

En Núñez remarcan que el estado actual de Pezzella es muy bueno y destacan que no hubo retrocesos en ninguna de las etapas del tratamiento, un dato fundamental para planificar su regreso con prudencia. Gallardo, atento a cada detalle, sabe que recuperar al defensor en plenitud significará un refuerzo de jerarquía para la última línea en una temporada exigente y con múltiples competencias.

Cuándo vuelve a jugar River por el Torneo Apertura

El Millonario jugará el miércoles 28 de enero ante Gimnasia en el Monumental y el domingo 1 de febrero visitará a Rosario Central en Arroyito.