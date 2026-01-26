Pablo Ledesma, feliz por su Central Argentino finalista: “Es un equipo prácticamente invencible”

El entrenado del Albo expresó su satisfacción tras conseguir la clasificación ante Vélez en San Ramón.

Hoy 16:10

Central Argentino logró la clasificación a la final de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur tras empatar 1-1 ante Vélez de San Ramón, y luego del encuentro Pablo Ledesma valoró el presente de su equipo, el crecimiento colectivo y la ilusión de ir por el objetivo final.

El entrenador reconoció que la intención inicial era quedarse con el triunfo, aunque destacó la importancia del resultado. “Siempre uno es optimista, quería ganarlo el partido. Esperábamos un resultado por ahí, no hemos terminado bien algunas jugadas, pero lo importante era no perder y seguir con este invicto y creciendo sobre todo futbolísticamente”, señaló.

Ledesma hizo foco en el proceso que atravesó el plantel desde el inicio del certamen. “Trabajamos de menor a mayor, al comienzo del torneo con un equipo nuevo, y gracias al esfuerzo y sacrificio que los muchachos han hecho durante todo el torneo ha ido creciendo y hemos hecho un equipo sólido”, remarcó.

Los números respaldan ese análisis y el DT los destacó con claridad. “Es un equipo prácticamente casi invencible. Tenemos 14 partidos jugados, de los cuales hemos ganado 11. Es un muy buen número: 4 goles en contra y 31 goles a favor, así que creo que estamos bien”, afirmó.

Fiel a su identidad, Ledesma también subrayó el perfil ofensivo del equipo. “Me encanta atacar, me encanta que el equipo ataque por un lado y por el otro, atacar por las bandas con muchos jugadores. Si seguimos así, creo que tenemos muchas chances de conseguir el objetivo”, expresó.

De cara a la final, el entrenador dijo “Los equipos cordobeses siempre han sido fuertes, duros, te dan batalla y están muy bien preparados físicamente”, analizó, aunque enseguida destacó las virtudes propias.

“Nosotros tenemos lo nuestro, tenemos nuestras armas. Hay jugadores que no estaban haciendo fútbol, a algunos les tocó debutar hoy y lo han hecho muy bien. Creo que estamos preparados para lograr el objetivo, estamos muy cerca”, concluyó Ledesma, con una frase que resume el momento del equipo: “Ya faltan tres partidos”.