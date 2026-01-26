San Lorenzo quiere conseguir su primer triunfo ante un entonado Gimnasia de Mendoza

Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo se enfrentarán este martes desde las 20:00 en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. El Lobo mendocino buscará seguir por la senda ganadora tras un debut histórico, mientras que el Ciclón intentará recuperarse luego de una dura caída en casa.
El conjunto mendocino viene de lograr un triunfo histórico por 1-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero, gracias a un gol tempranero de Valentino Simoni. Ese encuentro marcó el regreso de Gimnasia a la Primera División después de más de 40 años, y el estreno no pudo ser mejor. Ahora, con el apoyo de su gente, intentará sumar nuevamente para afianzarse en el inicio del torneo.
San Lorenzo, en cambio, tuvo un arranque adverso. El equipo azulgrana cayó 3-2 frente a Lanús en el Nuevo Gasómetro, pese al doblete de Alexis Cuello. Los goles de Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno le dieron la victoria al Granate, dejando al Ciclón con la necesidad de sumar en Mendoza para no comprometer su comienzo de campeonato.
El duelo aparece como una prueba importante para ambos: Gimnasia quiere ratificar lo hecho en su estreno en la máxima categoría, mientras que San Lorenzo buscará reacción y equilibrio tras un debut con sabor amargo.
Hora: 20:00
TV: TNT Sports
Árbitro: Ariel Penel
VAR: Juan Pablo Loustau
Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie