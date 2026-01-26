Franco Colapinto habló tras el inicio de los tests y se ilusionó con el debut en la temporada 2026 de la F1

A pesar de un inconveniente técnico que lo obligó a detenerse en plena pista, Franco Colapinto cerró con sensaciones positivas la primera jornada de tests de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona y dejó un mensaje claro de cara a su gran objetivo: el Gran Premio de Australia, primera carrera de la temporada 2026.

El piloto argentino, que afronta su primer año como titular tras sus pasos como reemplazo en Williams (2024) y Alpine (2025), valoró el trabajo realizado por la escudería francesa con el nuevo Alpine A526. “Estoy muy feliz de estar en mi primera pretemporada con un coche nuevo, con nuevas regulaciones. Hay grandes cambios y eso siempre es muy emocionante”, expresó Colapinto en diálogo con el sitio oficial de la F1, destacando el esfuerzo del equipo de Enstone para llegar en condiciones a estas pruebas iniciales.

En ese sentido, el bonaerense remarcó la importancia de sumar kilómetros en esta etapa clave: “Es lo que necesitaba: con este kilometraje y estas vueltas, todo el aprendizaje al inicio de la temporada es muy útil. Voy a intentar aprovecharlo al máximo”. Además, ya puso la mira en las próximas tandas de ensayos, previstas del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero: “Con suerte podremos tener un par de buenos días, acumular más kilómetros y conocer un poco más el coche”.

Colapinto explicó que el nuevo modelo presenta diferencias marcadas respecto al del año pasado. “Es muy diferente”, afirmó, y detalló que cambian aspectos clave como la gestión de la energía, los neumáticos más delgados y la puesta a punto, lo que obliga a ajustar la forma de conducción y la filosofía de trabajo. “Tenemos muchas cosas que aprender y entender”, sostuvo.

Más allá del proceso de adaptación, el argentino ya proyecta con optimismo el arranque del calendario, que tendrá su primera cita el 8 de marzo en Melbourne. “Mientras trabajemos bien con el equipo, tendremos buenos resultados en Australia. Nuestro enfoque está ahí”, aseguró, dejando en claro cuál es la meta inmediata.

Durante la jornada, Colapinto completó 60 vueltas en el Shakedown de Barcelona, recorriendo un total de 279 kilómetros, una base sólida para continuar con el desarrollo del A526.

El día también tuvo un momento de tensión cuando, tras dos horas de actividad, el monoplaza presentó una falla que obligó al argentino a detenerse y provocó la primera bandera roja de los tests. Sin embargo, el episodio no pasó a mayores: Colapinto logró llevar el auto por sus propios medios hasta el box y continuó con el programa previsto, cerrando un estreno alentador en esta nueva etapa dentro de la Fórmula 1.