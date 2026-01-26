Con inversión propia y ahorro estratégico, el Municipio de Los Juríes transforma la infraestructura urbana

La gestión del intendente Javier Carbajal impulsa obras hidráulicas y mejoras viales mediante recursos municipales, optimización de gastos y el acompañamiento activo de los vecinos.

Hoy 20:07

En un contexto económico complejo, la Municipalidad de Los Juríes consolidó un modelo de gestión basado en la inversión de recursos propios, el ahorro estratégico y el trabajo articulado, con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

A través del área de Obras Públicas, el municipio inició la colocación de más de 60 tubos de alcantarilla en distintos puntos estratégicos de la ciudad. La obra, financiada íntegramente con fondos municipales, apunta a optimizar el escurrimiento pluvial, reduciendo el impacto de las lluvias intensas y previniendo anegamientos en sectores vulnerables.

En paralelo, se concretó la compra de nuevas cubiertas para el tractor Pauny 230, una herramienta clave para el mantenimiento de calles, caminos y tareas logísticas, que permite sostener el ritmo de trabajo en los distintos barrios.

Uno de los ejes centrales de esta política de obras es la optimización del presupuesto público. En ese marco, el intendente Javier Carbajal, junto a los secretarios Luis Schiel y Javier Furman, pusieron a disposición maquinaria y camiones de su propiedad para el traslado de materiales y ripio. Esta modalidad permite al Municipio evitar el pago de fletes, destinando los fondos exclusivamente al combustible y la compra de insumos, lo que amplía el alcance de cada intervención.

El avance de las obras también se apoya en la participación activa de la comunidad. Un caso destacado es el de los vecinos del barrio Mailín, quienes realizaron un aporte de un millón de pesos para la compra de ripio. Sumada a la logística municipal, esta colaboración permitirá mejorar de manera inmediata la transitabilidad de las calles del sector.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que “estas acciones reflejan una planificación responsable, donde todos ponemos el cuerpo para que las soluciones lleguen más rápido”, y remarcaron que el crecimiento de Los Juríes es hoy el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Estado, los funcionarios y los ciudadanos, orientado a una ciudad más ordenada, accesible y preparada frente a las inclemencias climáticas.