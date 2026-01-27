Ingresar
Fumar puede ser peligroso para la salud: prendió un cigarrillo y su auto explotó

Según datos preliminares, había una fuga de gas. Cuando el conductor se sentó y encendió un cigarrillo, se produjo la gran explosión.

Hoy 08:43
La explosión dentro del auto

En la ciudad rusa de Tiumén (Siberia), un coche estalló el lunes por la mañana. 

Según datos preliminares, había una fuga de gas. Cuando el conductor se sentó y encendió un cigarrillo, se produjo la gran explosión. 

Su puerta quedó trabada, pero el hombre logró salir por el lugar del acompañante. Su hija, menor de edad, que aún no había subido al auto, fue desplazada por la onda expansiva y resultó herida

En los videos difundidos se observan las llamas tras el incidente.

