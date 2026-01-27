Exitosa apertura del Ciclo Cultural Atamisqueño

La jornada inaugural se desarrolló en la plaza central bajo el lema “Un domingo atamisqueño no es un domingo cualquiera”.

El intendente Víctor Rosales encabezó la apertura oficial del Ciclo Cultural Atamisqueño, acompañado por la Directora de Cultura, Turismo y Deporte, Valeria Ríos, y el equipo de trabajo que impulsa esta propuesta destinada a revalorizar la identidad cultural, las tradiciones y el encuentro comunitario.

La jornada inaugural se desarrolló en la plaza central bajo el lema “Un domingo atamisqueño no es un domingo cualquiera”, con la participación de artistas locales, academias de danzas folklóricas y músicos de folklore y chamamé, convocando a numerosas familias de la comunidad.

En esta oportunidad, se entregaron reconocimientos a artistas y a referentes culturales que ya no están, en un sentido homenaje a su legado artístico y cultural.

Se realizaron menciones especiales a Berta Ponce (telera), Leopoldo Dante Tévez (Leo Dan), la Agrupación Tradicionalista Atamisqui Manta y Pascual Chávez (Sachamanta).

De manera especial, se rindió homenaje a los artistas fallecidos Chicho Agüero y Fabián Barraza, cuya huella permanece viva en la memoria cultural de la comunidad.

Fueron reconocidos los artistas Marcelo Farías, Gallito Tévez, Onda Chamamecera, Franquito Mattar (chamamé), Nigui Baigorri, Franco Baigorri, Ludmila Montenegro, Matías Zarco y Pasión Chamamecera, junto a los profesores de las academias de danzas folklóricas René Roldán, Adrián Torres, Erick Barraza y Darío Domínguez.

El intendente destacó que este ciclo cultural busca que cada domingo sea un espacio de encuentro, memoria y proyección cultural, fortaleciendo el valor del arte y las tradiciones locales.