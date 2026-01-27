El agradecimiento de Colapinto al equipo de Alpine tras su primer contacto con el nuevo auto

Franco Colapinto tuvo su primer contacto oficial con el A526 de Alpine en el circuito de Barcelona y, tras la jornada inicial de entrenamientos, no ocultó su agradecimiento al equipo por el trabajo realizado en esta etapa clave de preparación rumbo a la nueva temporada de Fórmula 1.

El piloto argentino se subió por primera vez al nuevo monoplaza como piloto oficial de Alpine, en un test que se desarrolla a lo largo de tres jornadas y que reúne a distintas escuderías con el objetivo de avanzar en el desarrollo de los autos antes del inicio del campeonato. En ese contexto, Colapinto resaltó el clima interno y el respaldo del grupo de trabajo.

“Es mi primer día acá en Barcelona. Conozco a los chicos y eso es algo muy emocionante para mí. Seguir el camino con las mismas personas y el mismo equipo me da mucha confianza”, expresó el pilarense, valorando la continuidad del proyecto y el vínculo con los integrantes de la escudería francesa.

Durante su estreno en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Colapinto completó cuatro vueltas en una jornada que estuvo marcada por un inconveniente técnico en su monoplaza, situación que provocó la primera bandera roja del año. De todos modos, el episodio no pasó a mayores: el argentino pudo regresar a boxes por sus propios medios y continuar con el plan establecido.

“Hoy fue un día largo para todos. Trabajamos muy duro, sacamos el auto a la pista y estamos muy agradecidos por el esfuerzo que está haciendo todo el equipo”, analizó el piloto de 22 años, consciente de la exigencia que implica esta fase inicial de pruebas, donde se recopilan datos y se ajustan detalles finos.

En declaraciones difundidas por Alpine, Colapinto también remarcó el contexto especial de esta temporada: “Es una nueva era, con un auto nuevo”, señaló, en referencia a los cambios reglamentarios y técnicos que marcarán el rumbo del campeonato.

Por último, volvió a poner el foco en el aspecto humano del proyecto y en la motivación colectiva: “Se siente mucha motivación y energía dentro del equipo, y eso te empuja a trabajar todavía más duro. Uno quiere ver bien a esta gente. Hay muchas cosas por entender y muchas por ajustar, pero estamos enfocados en aprovechar al máximo los dos días que quedan”.

Así, Colapinto dio sus primeros pasos con el A526, dejando sensaciones positivas y destacando el trabajo conjunto de Alpine en el arranque de una temporada que genera grandes expectativas.