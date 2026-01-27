Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras los test de la Fórmula 1 en Barcelona

El piloto argentino retomará la actividad oficial en febrero, en la recta final de la pretemporada de la Máxima.

Franco Colapinto ya tiene definido su próximo paso en la pretemporada de la Fórmula 1 2026 tras completar sus primeros ensayos en Barcelona. Luego del test privado disputado en el Circuito de Barcelona-Catalunya, el piloto argentino volverá a subirse al auto entre el 11 y el 13 de febrero, cuando se desarrollen las primeras pruebas abiertas en Baréin.

Según confirmó la FIA, la pretemporada 2026 contará con 11 días de actividad, casi el doble de lo habitual, como consecuencia de la implementación del nuevo reglamento técnico. El primer bloque se lleva a cabo en Barcelona, del 26 al 30 de enero, con sesiones cerradas y sin transmisión, orientadas a detectar fallas iniciales y analizar el comportamiento de los nuevos monoplazas sin exponer información sensible.

En ese contexto, Colapinto tuvo una jornada exigente en Montmeló, cuando su Alpine A526 quedó detenido en pista y provocó una neutralización con bandera roja. El inconveniente no pasó a mayores: el argentino regresó por sus propios medios a boxes, continuó con el plan de trabajo y cerró el día con un balance positivo, tras completar 60 vueltas y marcar tiempos que lo ubicaron tercero entre los autos presentes.

Lejos de quedar condicionado por el contratiempo, el piloto de Pilar mostró una evolución sostenida, mejorando sus registros entre la sesión matutina y la vespertina, mientras se adaptaba a un auto completamente nuevo y a las exigencias aerodinámicas del reglamento 2026. Desde la escudería francesa remarcaron que se trató de un problema menor, habitual en jornadas enfocadas en la fiabilidad y la recolección de datos.

Luego de las pruebas en Baréin, que tendrán una segunda tanda del 18 al 20 de febrero, Colapinto y Alpine apuntarán de lleno al inicio oficial del campeonato. La Fórmula 1 2026 comenzará con el Gran Premio de Australia, del 6 al 8 de marzo en Melbourne, que marcará el primer fin de semana competitivo del año y el verdadero punto de partida del proyecto del argentino en la máxima categoría.