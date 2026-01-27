VIDEO: así fue el ataque de furia de Coco Gauff en el Abierto de Australia

La estadounidense cayó sin atenuantes en los cuartos de final ante la ucraniana Svitolina y reaccionó de la peor manera.

Coco Gauff fue protagonista de un episodio llamativo en el Abierto de Australia, luego de que se viralizaran imágenes en las que se la ve rompiendo una raqueta tras su derrota frente a la ucraniana Elina Svitolina (12°). La tenista estadounidense, ubicada en el puesto 3 del ranking mundial, mostró toda su frustración en los pasillos del Rod Laver Arena, lejos de la cancha principal.

Las imágenes, a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, captaron el momento en el que la campeona de dos títulos de Grand Slam (US Open 2023 y Roland Garros 2025) se detiene y golpea varias veces su raqueta contra el piso, en una reacción de furia tras quedar eliminada del certamen australiano.

Lejos de arrepentirse, Gauff explicó su accionar en la conferencia de prensa posterior al partido y defendió su actitud. “Me sirve para desahogar mis emociones. No creo que sea malo”, sostuvo, y aclaró que evita este tipo de reacciones dentro de la cancha: “No intento hacerlo delante de niños ni cosas así”.

En ese sentido, la estadounidense remarcó que liberar tensiones de esa manera le permite manejar mejor sus emociones fuera del juego. “Si no hago estas cosas voy a ser irritable con la gente que me rodea, y ellos no se lo merecen”, explicó.

Por último, Gauff apuntó contra la difusión de los videos y cuestionó la falta de privacidad en los torneos. “Intenté romper la raqueta en un sitio donde nadie pudiera grabarme. Lo mismo le pasó a Sabalenka en el US Open. En este torneo, el único lugar donde tenemos privacidad es el vestuario”, concluyó.