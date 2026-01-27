Qué es el dumping y por qué lo denuncia Paolo Rocca de Techint

El conflicto escaló tras haber perdido la licitación frente a Welspun. Qué analizan desde el entorno de Rocca y cómo podría impactar en la firma de la India.

Tras la licitación que perdió Techint a manos la empresa de origen indio Welspun, para la provisión de caños del gasoducto de Vaca Muerta, el CEO de la compañía Paolo Rocca analiza iniciar una investigación de dumping.

El conflicto estalló cuando Welspun se quedó con la licitación de caños del gasoducto, que conectará la formación Vaca Muerta con la costa de Río Negro, y desplazó a la compañía nacional Techint.

El proyecto es para la provisión de tuberías de acero de gran diámetro para un ducto de aproximadamente 480 a 500 kilómetros, que unirá la planta de Tratayén (Neuquén) con San Antonio Este (Río Negro), base del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL).

La firma de la India superó a otros 15 oferentes internacionales de países como China, España, México y Turquía; y según trascendió de datos de mercado, la oferta de la empresa ganadora estuvo un 40% por debajo de la realizada por la firma que lidera Paolo Rocca.

Frente a esto, se rumorea con que Techint inicie una investigación de dumping frente a Welspun.

Qué es el dumping

Se conoce como la práctica comercial que consiste en vender productos en un mercado extranjero a un precio inferior al normal o al costo de producción, generando un desplazamiento de los competidores y adquiriendo la cuota de mercado.

En este sentido, desde el entorno de Paolo Rocca analizan denunciar a la firma de al India ya que su oferta quedó un 40% por debajo de la de Techint, según indicó el ministro de Desregulación del Estado Federico Sturzenegger.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) califica al dumping como “la exportación de productos a un precio inferior a su valor normal”, es decir, a un precio menor que el que se vende en el mercado local del país exportador.