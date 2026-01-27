Un joven fue aprehendido y secuestraron elementos robados tras un hurto en Garza

El procedimiento fue realizado por personal policial en el barrio Mailín, tras la denuncia de un vecino de 68 años. Se recuperaron dinero y diversos objetos sustraídos de una vivienda.

Hoy 18:07

En el marco de una investigación por un hecho de hurto ocurrido en la localidad de Garza, personal de la Comisaría Comunitaria N° 38 logró esclarecer el episodio, recuperar numerosos elementos sustraídos y aprehender a un joven, quien permanece a disposición de la Justicia.

La denuncia fue radicada el pasado 25 de enero por un hombre de 68 años, quien manifestó que personas desconocidas ingresaron a su domicilio, ubicado en el barrio Mailín, y le sustrajeron cosméticos, un videojuego y una suma cercana a los 300 mil pesos.

Tras tomar conocimiento del hecho y con intervención del Ministerio Público Fiscal, los efectivos iniciaron tareas investigativas y recorridos preventivos. En ese contexto, interceptaron a un joven que se desplazaba con una mochila y no pudo justificar la procedencia de diversos elementos que transportaba, entre ellos una notebook, perfumes, una máquina de cortar cabello, un secador de pelo y otros objetos.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el sujeto fue aprehendido y trasladado a sede policial, quedando vinculado a la causa.

Horas más tarde, una mujer se presentó de manera voluntaria en la dependencia policial e hizo entrega de otros elementos que habría encontrado entre las pertenencias de su hermano, quien se encuentra aprehendido en el marco de la investigación.

Entre los objetos entregados se encuentran una máquina de cortar cabello, DVDs, accesorios, desodorantes, un monedero y una consola PlayStation 2 con sus respectivos controles, los cuales coinciden con los denunciados como sustraídos.

Desde la Fiscalía se dispuso la remisión de las actuaciones y que el implicado continúe aprehendido, mientras se profundizan las investigaciones para determinar la totalidad de los hechos y establecer si hubo participación de otras personas.