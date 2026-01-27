Detuvieron a un delincuente y secuestraron una motocicleta tras un robo calificado en Termas de Río Hondo

El procedimiento se realizó en la Villa Balnearia, luego de un violento asalto a mano armada ocurrido sobre avenida Costanera. El detenido tiene 19 años y quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 18:44

Un procedimiento judicial realizado en la ciudad de Termas de Río Hondo permitió la detención de un joven de 19 años y el secuestro de una motocicleta y prendas de vestir, en el marco de una investigación por un robo calificado ocurrido días atrás en la zona de la avenida Costanera.

La causa se inició a partir de una denuncia radicada el 13 de enero, alrededor de las 23.40, por un hecho ocurrido en la intersección de avenida Costanera y calle Pablo Lascano, donde la víctima fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

Según se informó, tras un forcejeo, los agresores le sustrajeron un teléfono celular y lo amenazaron con un arma de fuego, para luego darse a la fuga.

Con intervención del Juzgado de Control y Garantías y de la Unidad Fiscal, personal del Departamento Robo y Hurto Termas, con apoyo de efectivos de Prevención del D.S.C. N.º 6, concretó este jueves un allanamiento en dos domicilios colindantes del barrio Cooperativa, en la Villa Balnearia.

En el primer inmueble, los efectivos fueron atendidos por el propietario y el procedimiento arrojó resultado negativo. En tanto, en el segundo domicilio se logró el secuestro de una motocicleta y prendas de vestir, además de la detención de un joven de 19 años, quien quedó a disposición de la Justicia y vinculado a la causa.