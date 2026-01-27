Murió Jessica Daugirdas, la influencer que conmovió a miles al relatar su lucha contra el cáncer

La influencer brasileña murió a los 35 años como consecuencia de un cáncer de colon, según confirmó su familia a través de un comunicado en redes sociales.

Durante más de tres años, Jessica Daugirdas documentó públicamente su tratamiento y su día a día, construyendo una comunidad que acompañó de cerca su historia y su batalla contra la enfermedad.

El fallecimiento ocurrió el 25 de enero y la noticia tomó repercusión internacional luego de que el medio People difundiera el mensaje familiar. En Instagram, sus allegados escribieron: “Con profundo pesar anunciamos el fallecimiento de Jessica”. Y agregaron que “Dios, en su infinita sabiduría, ha llevado a nuestra guerrera para que esté con él”, destacando que “luchó valientemente hasta el final, con fuerza, fe y coraje”.

Jessica Daugirdas se hizo conocida por compartir sin filtros su proceso oncológico: desde tratamientos y internaciones hasta reflexiones personales y mensajes de esperanza. Su testimonio generó una fuerte identificación con miles de seguidores, que la acompañaron con muestras permanentes de apoyo.

Semanas atrás, su hermana Gabi había informado que la influencer había sido internada a raíz de una sepsis, una grave infección que complicó aún más su delicado estado de salud. La familia mantuvo actualizada a la comunidad digital y pidió cadenas de oración, mientras colegas, creadores de contenido y seguidores expresaban públicamente su preocupación.

La despedida de la familia

En el comunicado, los familiares solicitaron respeto por el duelo íntimo y agradecieron las innumerables muestras de cariño recibidas. Resaltaron la fortaleza, la fe y la actitud de Jessica durante todo el tratamiento, y pidieron privacidad mientras organizan las ceremonias de despedida.

La noticia provocó un fuerte impacto en redes sociales, donde miles de usuarios recordaron la honestidad con la que Jessica Daugirdas habló de recaídas, miedos y esperanzas. Diversas organizaciones y figuras públicas compartieron condolencias, mientras la comunidad virtual despide a una joven que dejó como legado un mensaje de transparencia, valentía y resiliencia frente a la enfermedad.