Secretos para preparar una limonada distinta y refrescante

Un toque lácteo puede transformar este trago popular.

Hoy 05:53

La limonada con leche condensada, también conocida como limonada brasileña o limonada suiza, es una bebida refrescante y cremosa que se distingue por su sabor único.

A diferencia de las limonadas tradicionales, esta limonada utiliza limas (con cáscara), lo que le aporta un sabor más intenso y aromático. Además, al mezclarla con leche condensada, se convierte en una bebida dulce, ácida y ligeramente cremosa.

Es conocida como limonada suiza debido a la empresa originaria de dicho país que comercializaba la leche condensada más popular en Brasil.

Ingredientes

4 limas.

1 litro de agua.

1/2 lata de leche condensada.

Cubos de hielo a gusto.

Azúcar a gusto.

Preparación

Lavar bien las limas y cortar en cuartos sin pelar.

Colocar el agua y los limones en la licuadora y procesar muy bien. Pasar por un colador de malla fina y desechar los restos de lima.

Devolver el agua a la licuadora y agregar la leche condensada, el hielo y el azúcar; licuar de nuevo hasta integrar perfectamente. Servir y disfrutar.

Tips

No conviene licuar los limones durante mucho tiempo, ya que la cáscara puede liberar demasiados aceites y amargar la bebida.

Ajustar la cantidad de leche condensada a gusto, según el dulzor deseado.

Decorar el vaso con una rodaja de limón o un poco de ralladura para un toque especial.