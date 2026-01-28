Mendoza tiene un tesoro que obtuvo un importante reconocimiento internacional

Un estudio científico confirmó el rol estratégico de la Laguna Llancanelo, un lugar de descanso y alimentación para aves migratorias.

Hoy 06:27

La Laguna Llancanelo, en la provincia de Mendoza, resultó designada como el Sitio #126 de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP) por su gran importancia para estas aves migratorias y, particularmente, para el Playerito Unicolor (Calidris bairdii), un pájaro de alas largas y plumaje beige-bronceado.

La Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (o RHRAP) es el primer programa hemisférico de reservas que funcionan en red, conectando sitios clave como los humedales, que son esenciales para la conservación de estas aves y de sus hábitats todo el continente americano.

Con esta incorporación, Argentina ahora ya tiene 12 sitios de la RHRAP, entre ellos, la albufera de Mar Chiquita en la provincia de Buenos Aires, la Bahía de San Antonio en Río Negro, la Bahía de Samborombón o la Costa Atlántica de Tierra del Fuego.

Cómo es la Laguna Llancanelo

La Reserva Provincial Laguna Llancanelo está a 75 kilómetros de la ciudad de Malargüe por la ruta 186, y a 1.280 metros a nivel del mar, dentro de la región árida cerca de los Andes.

Tiene una superficie de 88.000 hectáreas y protege una laguna endorreica somera de aguas salinas a hipersalinas, además de bañados, surgentes, ríos, arroyos y salares. Y allí se pueden observar una gran variedad de especies de aves, desde flamencos y cisnes de cuello negro hasta garzas y patos.

La laguna es también Reserva Natural de Fauna desde 1980, Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA) y Área Clave para la Biodiversidad (KBA). En 1995 se la declaró Sitio Ramsar.

Un nuevo reconocimiento y mayor protección

“Esta designación es muy importante ya que destaca el valor que tiene Laguna Llancanelo como hábitat para las aves playeras migratorias que viajan desde Canadá hasta el sur de nuestra Patagonia”, destacó Heber Sosa, biólogo y Experto Asociado a la Fundación Humedales / Wetlands International.

Esta fundación, que trabaja en la conservación de la laguna Llancanelo desde la década de los 90, con monitoreo de poblaciones y conservación y restauración de humedales, impulsó la postulación del sitio junto con Aves Argentinas y Manomet Conservation Sciences.

Uno de los principales hallazgos que motivó la designación fue que en los censos realizados en 2023 y 2024 se registraron 4.299 playeritos unicolor durante el verano austral, superando el 1% de su población global. Esto califica al sitio como de Importancia Regional dentro de la RHRAP.



Fuente: diario Clarín.