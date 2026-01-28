Caso Agostina Páez: presentaron un hábeas corpus para intentar el regreso de la joven al país

La defensa de la abogada e influencer santiagueña presentó el recurso ante la Justicia brasileña para que se levanten las restricciones que le impiden salir, tras ser investigada por injuria racial en Río de Janeiro.

La defensa de la abogada e influencer santiagueña Agostina Páez presentó en las últimas horas en Brasil un recurso de hábeas corpus con el objetivo de posibilitar su regreso a la Argentina, a casi dos semanas del incidente ocurrido en un bar de Río de Janeiro, donde mantuvo una discusión con un empleado e imitó gestos y sonidos vinculados a monos.

La presentación judicial busca que se levanten las medidas restrictivas que actualmente le impiden abandonar el territorio brasileño, mientras avanza la investigación penal iniciada en su contra.

Cabe recordar que la semana pasada la Policía Civil de Río de Janeiro imputó a Páez por injuria racial, una figura que en Brasil está equiparada al delito de racismo. La investigación ya fue concluida y el material reunido fue remitido al Ministerio Público, que deberá definir los próximos pasos procesales.

Desde la 11ª Delegación Policial de Rocinha precisaron que la acusación se sustenta en ofensas de carácter racista dirigidas a un trabajador brasileño del local. Además, una amiga de la imputada, también argentina, es investigada por presunto falso testimonio.

Qué delito le atribuye la Justicia brasileña

En Brasil, la injuria racial prevé penas de entre 2 y 5 años de prisión y no contempla la excarcelación bajo fianza, lo que agrava la situación procesal de la acusada.

Ante este escenario, los abogados de Páez elevaron el hábeas corpus ante un juez de Garantías, un mecanismo constitucional que protege el derecho a la libertad de locomoción —ir, venir y permanecer— frente a eventuales ilegalidades o abusos de poder.

Este recurso puede ser represivo, cuando existe una detención ilegal, o preventivo, ante una amenaza directa a la libertad personal. En Brasil, su tramitación es gratuita y no requiere patrocinio letrado obligatorio.

La postura de la defensa

El abogado Sebastián Robles, parte de la defensa, confirmó la presentación del recurso y aclaró el alcance del pedido.

“Hemos solicitado que se levante la medida nada más”, señaló, y precisó que la presentación fue realizada por el letrado que representa a Páez en Brasil.

“No hay imputación formal por parte del Ministerio Público todavía”, remarcó.

Mientras tanto, la santiagueña permanece alojada en un departamento fuera del circuito turístico de Río de Janeiro. Según su entorno, su familia evalúa viajar a Brasil si la permanencia en ese país se extiende más de lo previsto.