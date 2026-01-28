Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este jueves y viernes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y localidades del interior provincial.
Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a localidades del interior provincial.
Jueves 29 de enero:
de 08:00 a 11:00 hs afectando a la localidad de Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini)
de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte de la ciudad de Beltrán y zona rural de Colonia Jaime (dpto. Robles)
de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Borges de la ciudad Capital (comprendido entre Alfredo Palacios, Calle 109, Dra. Manuela Santucho y Calle 108) y a las localidades de Villa Atamisqui, Los Coroneles y Shispi (dpto. Atamisqui)
de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Yanda (dpto. Capital)
de 13:30 a 16:30 hs afectando a la localidad de Perchil Bajo y Linton (dpto. San Martín).
Viernes 30 de enero:
de 07:00 a 10:00 hs afectando a las localidades de El Zanjón, Yanda y Santa María (dpto. Capital)
de 07:30 a 10:30 hs afectando a parte de la ciudad de Garza (zona oeste)
de 08:00 a 11:00 hs afectando al barrio Villa del Carmen 4° Ampliación de la ciudad Capital
de 09:30 a 12:30 hs afectando al barrio Siglo XXI de la ciudad Capital
de 13:00 a 16:00 hs afectando a la localidad de Sauce Bajada (dpto. Banda).