SANTIAGO DEL ESTERO | 28 ENE 2026 | 26º
Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este jueves y viernes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y localidades del interior provincial.

Hoy 10:04

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a localidades del interior provincial.

Jueves 29 de enero:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a la localidad de Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini)

de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte de la ciudad de Beltrán y zona rural de Colonia Jaime (dpto. Robles)

de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Borges de la ciudad Capital (comprendido entre Alfredo Palacios, Calle 109, Dra. Manuela Santucho y Calle 108) y a las localidades de Villa Atamisqui, Los Coroneles y Shispi (dpto. Atamisqui)

de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Yanda (dpto. Capital)

de 13:30 a 16:30 hs afectando a la localidad de Perchil Bajo y Linton (dpto. San Martín).

Viernes 30 de enero:

de 07:00 a 10:00 hs afectando a las localidades de El Zanjón, Yanda y Santa María (dpto. Capital)

de 07:30 a 10:30 hs afectando a parte de la ciudad de Garza (zona oeste)

de 08:00 a 11:00 hs afectando al barrio Villa del Carmen 4° Ampliación de la ciudad Capital

de 09:30 a 12:30 hs afectando al barrio Siglo XXI de la ciudad Capital

de 13:00 a 16:00 hs afectando a la localidad de Sauce Bajada (dpto. Banda).


