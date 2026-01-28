Ingresar
Video: atraparon a una mujer con lo último en tecnología para ganar apuestas

Trampa en un casino chino. La acusada se excusó diciendo: "Aunque llevaba gafas de rayos X, igual perdí".

La jugadora atrapada

Una mujer fue atrapada 'in fraganti' jugando al mahjong con lentes de contacto especiales para ver las fichas, según relatan sus compañeros de mesa, que aseguran haber llamado a la Policía en la provincia china de Hunan. 

La acusada se excusó diciendo: "Aunque llevaba gafas de rayos X, igual perdí". 

El caso desató un intenso debate en redes, con comentarios como "no imaginaba que esto existiera de verdad" y "así ya no se puede jugar mahjong".

