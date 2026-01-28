Video: atraparon a una mujer con lo último en tecnología para ganar apuestas

Trampa en un casino chino. La acusada se excusó diciendo: "Aunque llevaba gafas de rayos X, igual perdí".

Hoy 10:58

Una mujer fue atrapada 'in fraganti' jugando al mahjong con lentes de contacto especiales para ver las fichas, según relatan sus compañeros de mesa, que aseguran haber llamado a la Policía en la provincia china de Hunan.

La acusada se excusó diciendo: "Aunque llevaba gafas de rayos X, igual perdí".

El caso desató un intenso debate en redes, con comentarios como "no imaginaba que esto existiera de verdad" y "así ya no se puede jugar mahjong".