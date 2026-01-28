Video: atraparon a una mujer con lo último en tecnología para ganar apuestas

Trampa en un casino chino. La acusada se excusó diciendo: "Aunque llevaba gafas de rayos X, igual perdí".
Una mujer fue atrapada 'in fraganti' jugando al mahjong con lentes de contacto especiales para ver las fichas, según relatan sus compañeros de mesa, que aseguran haber llamado a la Policía en la provincia china de Hunan.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios
La acusada se excusó diciendo: "Aunque llevaba gafas de rayos X, igual perdí".
El caso desató un intenso debate en redes, con comentarios como "no imaginaba que esto existiera de verdad" y "así ya no se puede jugar mahjong".