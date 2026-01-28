El Liverpool de Mac Allister recibe a Qarabag en Anfield con la clasificación a octavos en juego

El conjunto inglés se mide este miércoles desde las 17.00 ante Qarabag, por la fecha 8 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025/26, con la obligación de ganar para asegurar su pase a los octavos de final.

Hoy 13:56

Liverpool será local de Qarabag este miércoles en Anfield, en el marco de la octava fecha de la fase liga de la Champions League 2025/26. El partido comenzará a las 17:00 y se podrá ver en vivo por el Plan Premium de Disney+, en un duelo decisivo para ambos equipos.

El equipo inglés llega cuarto con 15 puntos y necesita un triunfo para asegurar su lugar en los octavos de final sin depender de otros resultados. Enfrente estará un Qarabag que marcha 18° con 10 unidades, en zona de playoffs, y que con al menos un empate mantendría vivas sus aspiraciones de seguir en competencia.

En medio de un presente irregular, Dominik Szoboszlai se transformó en una pieza clave del Liverpool en la Champions: suma cuatro goles y tres asistencias, varios de ellos determinantes para las victorias del conjunto de Anfield. En Qarabag, las miradas estarán puestas en Camilo Durán y Leandro Andrade, autores de cuatro y tres goles, respectivamente, y principales cartas ofensivas del equipo azerí.

En cuanto a la actualidad, Liverpool viene de golear 3-0 al Marsella como visitante por Champions, aunque atraviesa un tramo complejo con apenas dos triunfos en sus últimos siete partidos. En la Premier League, cayó 3-2 ante Bournemouth y se ubica sexto, fuera de puestos de competiciones europeas. Qarabag, por su parte, llega entonado tras vencer 3-2 al Frankfurt y meterse en zona de playoffs, aunque en su liga local viene de caer 2-0 ante Kapaz, donde marcha como sublíder.

Con Anfield como escenario y la clasificación en juego, Liverpool buscará hacerse fuerte en casa para sellar su pase a octavos, mientras Qarabag intentará dar otro golpe y seguir con vida en la Champions.