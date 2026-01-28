El Manchester City enfrenta al Galatasaray de Icardi con la necesidad de ganar y esperar una mano para meterse en los octavos

El equipo de Pep Guardiola juega este miércoles desde las 17.00, por la fecha 8 de la fase liga de la UEFA Champions League 2025/26.

Hoy 14:02

Manchester City será local de Galatasaray este miércoles 28 de enero, desde las 17:00, por la octava fecha de la fase liga de la Champions League 2025/26. El encuentro se podrá ver en vivo por el Plan Premium de Disney y será clave en la lucha por la clasificación directa a los octavos de final.

El conjunto de Pep Guardiola aparece como uno de los grandes protagonistas de la definición. Con 13 puntos, el City necesita ganar y dependerá de otros resultados para meterse entre los ocho mejores y evitar la instancia de playoffs. Del otro lado, el equipo turco llega con 10 unidades, cerca de asegurar su lugar en la siguiente fase, aunque todavía no lo tiene garantizado.

En el plano individual, todas las miradas estarán puestas en Erling Haaland, principal carta ofensiva del City, que suma seis goles en siete partidos y buscará acercarse al líder de la tabla de artilleros, Kylian Mbappé. En Galatasaray, la referencia en ataque es Victor Osimhen, pieza clave en el andar del conjunto de Estambul.

En cuanto al presente, Manchester City viene de sufrir una histórica derrota ante Bodo/Glimt, resultado que lo dejó momentáneamente fuera del top ocho. En la Premier League, sin embargo, reaccionó con un triunfo 2-0 ante Wolves y se mantiene cerca del líder Arsenal. Galatasaray, por su parte, empató 1-1 con Atlético de Madrid en la fecha pasada de Champions y en su torneo local atraviesa un gran momento: es puntero y viene de vencer a Fatih Karagümrük.

Con el Etihad como escenario y la clasificación en juego, el City está obligado a dar una muestra de carácter, mientras Galatasaray buscará sumar para sellar su continuidad en la Champions.