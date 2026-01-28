Maher Carrizo rompió el silencio en Vélez tras un mercado agitado: “Fueron días muy difíciles”

El juvenil santiagueño fue clave en la victoria ante Talleres, se emocionó con la ovación en Liniers y habló por primera vez del duro momento personal que atravesó en medio de los rumores sobre su futuro.

Hoy 15:43

Maher Carrizo vivió una noche especial en Liniers. Luego de ingresar en el segundo tiempo y ser determinante en el triunfo de Vélez por 2-1 ante Talleres, el extremo de 19 años rompió el silencio y se refirió con sinceridad a las semanas turbulentas que atravesó durante el último mercado de pases, marcadas por ofertas del exterior, versiones de salida y una situación personal que definió como “muy dura”.

Tras el pitazo final, el juvenil no pudo contener las lágrimas mientras saludaba a los hinchas del Fortín, una imagen que reflejó todo lo acumulado en silencio. Minutos más tarde, contó que antes del partido mantuvo una charla clave con Guillermo Barros Schelotto y valoró el respaldo recibido por el cuerpo técnico y el club. “Hablé con el técnico y agradezco mucho el apoyo que me dieron. Estoy muy feliz y también quiero agradecerle a la gente y a mi familia, que siempre está”, expresó.

Carrizo reconoció que el momento fue especialmente complejo tras el rechazo de Vélez a una oferta cercana a los 10 millones de dólares del Midtjylland de Dinamarca y su ausencia en la convocatoria del debut ante Instituto. “Este momento fue muy duro para mí, muy difícil”, admitió, con total franqueza, dejando entrever el impacto que tuvo la situación en lo personal.

Además, se refirió a los rumores que lo vincularon con clubes como Boca y River, y a la incertidumbre que rodeó su futuro en las últimas semanas. “Se hablaba y se rumoreaba de todo. Fueron días muy difíciles. Ojalá que sea lo que tenga que ser”, señaló, sin cerrar ninguna puerta.

Por ahora, el foco del delantero está puesto en el presente. “Hoy estaba enfocado en el partido. Hablé con Guille y le dije que me iba a concentrar en esto. Ahora voy a disfrutar con la familia y pensar en lo que viene”, explicó. Antes de retirarse, dejó un mensaje claro de gratitud: “El corazón está más que agradecido con Vélez. Desde que llegué me dio todo. Siempre voy a estar agradecido con este club”, cerró, todavía conmovido, en una noche que puede marcar un punto de inflexión en su carrera.