Amenazó con quemar a sus hijos, prendió fuego la ropa y se dio a la fuga en Añatuya

El hecho ocurrió en el barrio Colonia Osvaldo tras una discusión familiar. La mujer huyó hacia una zona montuosa y luego fue interceptada por la Policía. Los menores resultaron ilesos y quedaron bajo resguardo.

06/02/2026

Un grave episodio de violencia familiar se registró en la madrugada de este viernes en la ciudad de Añatuya, cuando una discusión de pareja derivó en una situación de extrema tensión que movilizó a efectivos de la Departamental 13.

El hecho ocurrió en el barrio Colonia Osvaldo, donde un hombre de 65 años alertó a la Policía tras advertir que su exnuera, fuera de sí, prendió fuego la ropa de sus cuatro hijos menores de edad y los amenazó con quemarlos.

Tras el incidente, la mujer se dio a la fuga hacia una zona montuosa, lo que motivó un inmediato operativo de búsqueda. Minutos después, regresó al domicilio, donde fue interceptada por efectivos de la Comisaría 4ª de la Mujer y la Familia.

Ante los uniformados, la involucrada reconoció su accionar y manifestó que se trató de una reacción desesperada, señalando que su ex pareja le impedía retirar pertenencias personales del lugar.

Afortunadamente, los cuatro niños no sufrieron lesiones y quedaron bajo la custodia de una prima, mientras la Justicia analiza las medidas a adoptar tras la intervención policial.