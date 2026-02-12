La UNSE consolida su aporte técnico para el manejo sustentable de los bosques nativos

Los acuerdos fortalecen el trabajo articulado para la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y el desarrollo de proyectos de restauración y manejo sustentable en territorio.

Hoy 19:08

La Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), a través de la Facultad de Ciencias Forestales, consolida su rol como referente técnico-científico en la gestión ambiental de la provincia mediante la firma de convenios con el Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras.

El acto fue encabezado por el ministro de la Producción, Néstor Machado; el rector de la UNSE, Marcelino Ledesma; la decana de la Facultad de Ciencias Forestales, Nancy Giannuzzo; y el vicedecano Miguel Sarmiento, junto a autoridades de la unidad académica, de la Dirección General de Bosques y Fauna y de la Dirección de Tierras.

Los convenios específicos contemplan, por un lado, la ejecución de la segunda actualización del OTBN de Santiago del Estero, en cumplimiento de la Ley Nacional Nº 26.331; y por otro, el desarrollo de proyectos en el departamento Jiménez vinculados a la restauración del bosque nativo, el diagnóstico de las formaciones forestales en colonias rurales y la puesta en funcionamiento integral del Vivero Forestal Isca Yacu.

En ese marco, el rector de la UNSE, Marcelino Ledesma, destacó el valor del vínculo interinstitucional y la construcción de una agenda común entre la universidad y el Gobierno provincial. Subrayó la importancia de sostener espacios de trabajo académico, científico y de investigación articulados con las políticas públicas, y valoró las trayectorias de los docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Forestales.

Asimismo, remarcó la posibilidad de que graduados y estudiantes participen activamente en estos proyectos, fortaleciendo su formación profesional en territorio. Ledesma también reconoció el trabajo que viene desarrollando el Ministerio de Producción, junto a la Dirección de Bosques y Fauna y la Dirección de Tierras, como parte de una tarea conjunta orientada al manejo responsable y sustentable de los recursos naturales de la provincia.

Por su parte, el ministro Néstor Machado valoró la continuidad del trabajo conjunto y la renovación del compromiso institucional. Además, remarcó que la actualización del OTBN implica cumplir con la ley y fortalecer los procesos participativos.

El funcionario explicó que se convocará a asociaciones de productores, colegios profesionales y distintos actores sociales, incorporando herramientas tecnológicas que faciliten la participación en un territorio extenso como el santiagueño.

Desde la Facultad de Ciencias Forestales, la secretaria de Extensión, Rocío Carreras, destacó que la universidad pondrá a disposición “investigadores, docentes y becarios para aportar el conocimiento técnico necesario y asegurar que el proceso tenga la mayor solidez científica posible”. Subrayó además que la actualización del ordenamiento territorial constituye “un proyecto de gran importancia a nivel provincial y nacional”, ya que permite zonificar los bosques, definir categorías de conservación y garantizar un uso sustentable de los recursos.

Los acuerdos firmados prevén, además de la elaboración de cartografía y propuestas técnicas, instancias de consulta provincial, talleres participativos, validación en audiencia pública y la elaboración de informes finales. En el caso de los proyectos en Jiménez, se incluyen acciones de mejora de infraestructura del vivero, producción de plantas nativas, capacitación, instalación de parcelas permanentes y actividades de educación ambiental.