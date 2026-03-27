Se extiende el conflicto bélico y EE.UU. planea enviar 10.000 soldados más a Medio Oriente

La opción está planteada en medio de las negociaciones que está llevando adelante el presidente Donald Trump con los iraníes.

Hoy 05:01

Mientras se extiende el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, desde el Pentágono se contempla la opción de enviar 10.000 soldados más a Medio Oriente, que incluirían tropas terrestres, según un anticipo publicado por el diario The Wall Street Journal.

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El diario, que cita fuentes del Departamento de Guerra, aseguró que este desplazamiento contaría con infantería y vehículos blindados para ofrecer más opciones militares al presidente Donald Trump, cuya apuesta parece centrarse en negociar con Irán, sin que estas conversaciones hayan puesto fin al conflicto desatado hace un mes.

Ni Trump ni el Pentágono descartaron una operación terrestre en la República Islámica, lo que despertó más amenazas por parte de Teherán y redobló sus ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en países del golfo Pérsico. Así como de estrechar todavía más su control sobre el estrecho de Ormuz y de Bab al Mandeb, claves para el comercio global.

Desde hace algunos días que se especula con la posibilidad de que Washington realice despliegues de soldados en puntos como la isla de Jarg, donde está el principal centro petrolero de Irán, una decisión que podría deparar un rechazo destacable por parte de la opinión pública, según muestran algunos sondeos.

Una encuesta de la agencia Reuters e Ipsos de la semana pasada muestra que el 55 % de estadounidenses está en contra de un despliegue de tropas en Irán, mientras que un 34% apoyaría solo el envío de un pequeño operativo, con solo un 7% a favor de un gran contingente sobre el terreno.

Durante las últimas horas, Trump amplió hasta el 6 de abril su moratoria a los ataques contra la infraestructura energética de Irán "a petición del Gobierno" de Teherán, según informó en su red Truth Social.

"A petición del gobierno iraní, por favor, dejemos que esta declaración sirva para informar que suspendo el período de destrucción de la planta de energía por 10 días, hasta el lunes 6 de abril de 2026", escribió.

El presidente estadounidense había formulado el ultimátum el sábado a la noche, tras una tensa jornada en Medio Oriente, que incluyó el bombardeó a centros nucleares en Irán e Israel.

En ese primer mensaje, el plazo era de 48 horas. Sin embargo, poco antes de que se cumpliera ese lapso, alegó -como este jueves- que habían entablado "conversaciones productivas" con Irán.