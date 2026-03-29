Andrea Kimi Antonelli se quedó con el GP de Japón de la Fórmula 1

El piloto italiano de Mercedes, sigue dando que hablar y este domingo festejó en la tercera fecha del calendario, en el circuito de Suzuka Circuit. Primera vez que un piloto menor de 20 años lidera un Campeonato Mundial, con 19 años, se queda con el récord.

Hoy 03:55

La Fórmula 1 tiene un nuevo dueño y apenas tiene 19 años. Andrea Kimi Antonelli consolidó este domingo su ascenso meteórico al ganar el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka. Tras su bautismo de gloria en China, el italiano encadenó su segunda victoria consecutiva, un hito que lo catapulta directamente a la cima del campeonato mundial de pilotos, el más joven de la historia en lograrlo a sus 19 años.

Antonelli, que partía desde la pole, tuvo un problema con sus neumáticos en la largada y cayó estrepitosamente hasta la sexta posición en la primera curva. El liderazgo quedó en manos de un agresivo Oscar Piastri (McLaren), seguido de cerca por las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

El punto de quiebre de la carrera ocurrió en la vuelta 23. Oliver Bearman, a bordo de su Haas, perdió el control tras pisar el pasto mientras intentaba seguir el ritmo del Alpine de Franco Colapinto. El impacto fue brutal y tuvo que dejar la pista.

El auto de seguridad fue la “bendición” que Antonelli necesitaba. Mercedes reaccionó con velocidad quirúrgica, llamó al italiano a boxes y logró devolverlo a pista en la primera posición. A partir de allí, Kimi imprimió un ritmo demoledor para cruzar la meta con varios segundos de ventaja sobre sus perseguidores.

El podio lo completaron Oscar Piastri, quien resistió los ataques finales, y un Charles Leclerc que le ganó una batalla interna feroz a Hamilton. Por su parte, Max Verstappen volvió a tener un fin de semana para el olvido: tras quedar eliminado en Q2 el sábado, apenas pudo rescatar un octavo puesto, confirmando que Red Bull atraviesa su crisis más profunda en años.

Con este resultado, Mercedes se escapa en el Mundial de Constructores y Antonelli se perfila como el gran candidato a romper todos los récords de precocidad en la máxima categoría. La próxima cita será el Gran Premio de Miami, donde todos los ojos estarán puestos en el adolescente que hoy hizo vibrar a Japón.