Virales: ¿Qué causa el dolor muscular post-entrenamiento?

El dolor muscular de aparición tardía, conocido como DOMS, afecta a millones de personas tras realizar ejercicio. Este fenómeno se ha vuelto viral en redes sociales, donde muchos comparten sus experiencias de entrenamiento.

Hoy 04:23

El fenómeno del dolor muscular de aparición tardía, conocido como DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness), ha cobrado relevancia en el ámbito del ejercicio físico y se ha vuelto viral en redes sociales. Este dolor, que suele aparecer entre 24 y 72 horas después de realizar actividad física intensa, afecta a una gran cantidad de personas que buscan mejorar su condición física.

El DOMS es resultado de microlesiones en las fibras musculares, especialmente tras ejercicios excéntricos, donde el músculo se alarga mientras se contrae. Aunque puede ser molesto, es una señal de que el cuerpo se está adaptando y fortaleciendo, un proceso que ha sido objeto de estudio desde la década de 1980.

Un dato interesante es que el DOMS no solo afecta a principiantes; incluso atletas experimentados lo sufren tras cambios en su rutina. Esto ocurre porque el cuerpo necesita tiempo para adaptarse a nuevas exigencias, lo que provoca la inflamación y, por ende, el dolor.

Las redes sociales han contribuido a que el DOMS se convierta en un tema viral, con numerosos videos y publicaciones donde las personas comparten sus experiencias sobre el dolor muscular. Esta tendencia ha llevado a una mayor conciencia sobre la importancia de la recuperación y el manejo del dolor.

Para aliviar los síntomas del DOMS, se recomiendan diversas estrategias, como la aplicación de frío, estiramientos suaves y masajes. Además, la hidratación y una correcta nutrición juegan un papel clave en el proceso de recuperación muscular.

A medida que el interés por el fitness y el bienestar aumenta, es fundamental que las personas comprendan que el DOMS es una parte natural del proceso de entrenamiento. Reconocerlo y aprender a manejarlo puede mejorar la experiencia de quienes buscan mantenerse activos.