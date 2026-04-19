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Independiente se quedó con el clásico de Beltrán, tras imponerse ante Unión
El Rojo se impuso por 3 a 1 en el marco de la fecha 2 de la Liga Santiagueña.
Hoy 17:40
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