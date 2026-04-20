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Barracas Central y Belgrano de Córdoba no pudieron romper el cero

El Guapo y el Pirata empataron sin goles por la fecha 15 del Torneo Apertura.

Hoy 16:39

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