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Barracas Central y Belgrano de Córdoba no pudieron romper el cero
El Guapo y el Pirata empataron sin goles por la fecha 15 del Torneo Apertura.
Hoy 16:39
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