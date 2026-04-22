Empresas en España buscan agentes de servicio al cliente remotos

Las empresas en España están aumentando la contratación de agentes de servicio al cliente remotos, ofreciendo diversas oportunidades laborales para hispanohablantes que desean trabajar desde casa.

Hoy 05:35

En la actualidad, las empresas españolas están optando por contratar agentes de servicio al cliente remotos, lo que les permite atender a sus usuarios desde cualquier lugar del país. Esta tendencia ha crecido significativamente, impulsada por la necesidad de ofrecer un servicio al cliente eficiente y accesible.

Hoy, presentamos una selección de 10 vacantes reales y activas para aquellos hispanohablantes que buscan trabajar desde casa. Estas oportunidades no solo ofrecen flexibilidad, sino también beneficios adicionales que pueden resultar muy atractivos para los candidatos.

Una de las opciones disponibles es la vacante en GEVEKOM Customer Services España, donde ofrecen atención al cliente con posibilidades de trabajo remoto o híbrido en diversas provincias. Esta posición incluye formación, contrato indefinido y beneficios para los empleados.

Otro ejemplo es Autohero, que busca teleoperadores/as de atención al cliente. Esta vacante permite trabajar de forma remota desde Madrid y ofrece un plan de retribución flexible junto a beneficios corporativos.

Además, Lorenzo Energías Renovables S.L está contratando teleoperadoras para la emisión de llamadas, garantizando un horario fijo y fines de semana libres, lo que proporciona un equilibrio ideal entre vida laboral y personal.

La empresa Animaciones AEIOU S.L también tiene vacantes para atención al cliente, donde el trabajo se realiza completamente en remoto, atendiendo solicitudes por teléfono y correo relacionados con servicios de animación infantil.

Finalmente, empresas como Amazon y Foundever ofrecen posiciones para agentes de servicio al cliente, destacando la importancia de la atención al cliente en español en el ámbito laboral actual.