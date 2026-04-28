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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 ABR 2026 | 18º
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El sol brilla en Añatuya: un Martes 28 de abril de 2026 con temperaturas moderadas

El clima en Añatuya se presenta hoy con condiciones soleadas y temperaturas agradables. A medida que avanza la semana, se esperan días cálidos y soleados para los añatuyenses.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se caracteriza hoy por un cielo totalmente soleado, ofreciendo a los añatuyenses una jornada ideal para disfrutar al aire libre. Actualmente, la temperatura es de 10.2 °C, con una sensación térmica de 9 °C que invita a vestir prendas ligeras pero abrigadas.

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La humedad en la ciudad es del 68%, lo que puede generar una ligera sensación de frescura en las primeras horas del día. Sin embargo, se espera que la temperatura máxima alcance los 16.7 °C, brindando un ambiente cálido durante la tarde.

A medida que miramos hacia el pronóstico del día siguiente, el clima se mantendrá soleado con mínimas de 9 °C y máximas que llegarán hasta los 22 °C. Esto promete ser un día perfecto para actividades al aire libre y para que los añatuyenses disfruten del sol.

El jueves, la tendencia continúa, ya que se anticipa otro día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 12.3 °C y 24.1 °C. Estas condiciones son ideales para quienes buscan escapar del frío invernal y aprovechar el clima primaveral.

En resumen, el clima actual en Añatuya se presenta soleado, con una temperatura de 10.2 °C y una máxima esperada de 16.7 °C para hoy Martes 28 de abril de 2026. Para los próximos días, se espera que las temperaturas mínimas y máximas sean de 9 °C y 22 °C respectivamente, manteniendo la tendencia de días soleados y agradables.

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