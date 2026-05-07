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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 MAY 2026 | 14º
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Con gol del santiagueño Lagos, Platense empató ante Peñarol por la Libertadores

En Vicente Lopez, el Calamar igualó 1 a 1 por la cuarta fecha correspondiente al grupo B.

Hoy 21:10

TEMAS Copa Libertadores Club Atlético Platense

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