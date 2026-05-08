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Tarjeta Sol presentó a “Solcito” con una trivia mundialista para los santiagueños

La firma salió a las calles santiagueñas para presentar a “Solcito”, una propuesta pensada para compartir juegos, premios y actividades con el público en distintos eventos.

Hoy 13:41
Tarjeta Sol

Con juegos, premios y muchas fotos, Tarjeta Sol presentó oficialmente a “Solcito”, el personaje que acompañará las distintas actividades y eventos de la empresa en Santiago del Estero.

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La presentación se realizó este viernes, donde “Solcito” recorrió distintos sectores de la ciudad interactuando con los santiagueños (MIRÁ AQUÍ LA GALERÍA DE FOTOS), quienes participaron de una divertida jornada con propuestas relacionadas al próximo Mundial 2026.

Tarjeta Sol Tarjeta Sol

Durante la actividad, grandes y chicos pudieron participar de una trivia mundialista y también de una ruleta de premios, donde se entregaron distintos kits del hincha con artículos de la Selección Argentina, entre ellos remeras, gorras, bubucelas y otros accesorios alusivos al Mundial.

Además, cientos de personas aprovecharon la ocasión para acercarse, jugar y tomarse fotografías con el nuevo personaje de Tarjeta Sol, que rápidamente se convirtió en una de las atracciones de la jornada.

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Desde la empresa adelantaron que “Solcito” continuará presente en futuras actividades, promociones y celebraciones que realizarán a lo largo del año.

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