Sábado 9 de mayo de 2026: Añatuya enfrenta un cielo cubierto y temperaturas frescas

El clima en Añatuya presenta un panorama variable para los próximos días. Los añatuyenses podrán disfrutar de un cambio en las condiciones climáticas.

Hoy 08:21

Hoy, en Añatuya, el clima se presenta con un cielo cubierto y temperaturas que rondan los 10.9 °C, aunque la sensación térmica desciende a 8.6 °C. La humedad se mantiene en un 50%, con un viento que sopla desde el sur a 18.7 km/h.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones mejorarán significativamente en los próximos días, comenzando con una jornada de cielo cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 7.8 °C y 16.6 °C para hoy.

Mañana, domingo 10 de mayo de 2026, se anticipa un día soleado con mínimas que caerán hasta 4.7 °C y máximas que alcanzarán los 17.5 °C. Un clima ideal para disfrutar al aire libre.

El lunes 11 de mayo también promete ser un día soleado y agradable, con temperaturas mínimas de 5.8 °C y máximas que pueden llegar hasta los 19.5 °C, lo que permitirá a los añatuyenses disfrutar de un inicio de semana más cálido.

En resumen, el clima en Añatuya nos ofrece un inicio de fin de semana con cielo cubierto, con temperaturas que hoy alcanzan los 10.9 °C. Para mañana, se espera un día soleado con mínimas de 4.7 °C y máximas de 17.5 °C, seguido de otro día soleado el lunes con temperaturas entre 5.8 °C y 19.5 °C.