Caputo celebró un superávit primario de más de $632 mil millones en abril

El Sector Público Nacional (SPN) registró en abril un superávit primario de $632.844 millones y un superávit financiero de $268.103 millones. En el mes el pago de intereses de deuda pública neto de intra sector público alcanzó los $364.741 millones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El titular del Palacio de Hacienda anunció que "el Sector Público Nacional (SPN) registró en abril un superávit primario de $632.844 millones y un superávit financiero de $268.103 millones" y indicó que "en el mes el pago de intereses de deuda pública neto de intra sector público alcanzó los $364.741 millones".

"En el primer cuatrimestre, el SPN acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,5% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB", indicó el funcionario.

Caputo sostuvo que "el superávit fiscal es consistente con una estricta administración del gasto público, que permite asegurar el orden en las cuentas públicas mientras se continúan devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos.".