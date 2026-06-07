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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 JUN 2026 | 19º
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Locales

Autoridades de la Municipalidad participaron del Encuentro de Colectividades

Las colectividades recorrieron las peatonales y calles mostrando sus banderas, vestimentas y símbolos representativos de cada país de origen

Hoy 13:57
Encuentro de Colectividades

Funcionarios de la Municipalidad de la Capital participaron del Encuentro de Colectividades que se llevó a cabo en plaza Libertad y en calles del microcentro y que, convocó a representantes de las comunidades de inmigrantes de diferentes países y descendientes en Santiago del Estero.

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El secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón, y el subsecretario de Desarrollo Social, Mauro Kalinski, fueron recibidos por Yesmin Llebeili, a cargo del evento que desplegará durante el fin se semana varias actividades culturales.

En la apertura del encuentro, las colectividades recorrieron las peatonales y calles mostrando sus banderas, vestimentas y símbolos representativos de cada país de origen y luego en la retreta hicieron entrega a los funcionarios de un presente recordatorio en agradecimiento a la Municipalidad por su acompañamiento en ésta nueva edición que incluirá un festival y feria de emprendedores, entre otros.

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Por su parte, los funcionarios del gabinete municipal hicieron llegar el saludo de la intendente, Ing. Norma Fuentes, y destacaron la importancia de este espacio dedicado a confraternizar y a mostrar las diferentes etnias y culturas que conviven en la ciudad.

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